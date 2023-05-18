О вирусных болезнях томатов рассказал эксперт Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Томаты являются одними из самых популярных и любимых овощей не только в России, но и за ее пределами. При оптимальных условиях эти удивительные растения способны плодоносить круглый год, снабжая людей вкусными высокоэнергетическими и диетическими плодами. Однако, за последнее десятилетие получить хороший урожай качественных томатов для овощеводов становится настоящей проблемой, и в первую очередь это связано с распространением вирусных заболеваний. Какие опасные вирусы могут поражать томаты рассказывает главный врач отдела вирусологии и молекулярных исследований Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Ольга Коваль.

Причины появления Возникновение и развитие заболеваний напрямую зависит от условий внешней среды: температуры, солнечной инсоляции, влажности воздуха и почвы, переносчиков заболеваний (тля, трипсы, цикадки и др.) и наличия на участках сорняков. Вирусы могут попадать с соком больных растений на здоровые при уходе за ними, особенно при пасынковании. Семена зачастую могут служить резерватором вирусов. Какие вирусы поражают томаты Как и все растения, томаты подвержены заболеваниям, изменяющим вкус и качество плодов. Вирусных заболеваний томатов довольно много, но самые распространенные из них:

Методы диагностики Вирусные заболевания томатов наносят существенный вред растениям и значительно снижают количество урожая. Изначально проявление симптомов часто остается незамеченным и в большей степени проявляются в конце выращивания томатов. С целью выявления и идентификации вирусов томатов специалисты Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводят лабораторные исследования методом классической ОТ-ПЦР и ОТ-ПЦР в реальном времени. Материалом для исследования в лаборатории могут служить: посевной материал, сырье растительного происхождения, части растений, плоды, пищевые продукты, содержащие компоненты растительного происхождения.

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