Жителя Брянска осудили за попытку подкупить автоинспектора

Житель Брянска получил судимость за попытку подкупить автоинспектора. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В декабре прошлого года в Бежицком районе сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого был пьяный мужчина. Водитель захотел избежать ответственности за пьяную езду и дал автоинспектору взятку 12 тысяч 900 рублей. Полицейский от денег оказался.

- Суд приговорил автомобилиста к двум годам лишения свободы с испытательным сроком два года, - говорят в прокуратуре. – Деньги в размере 12 тысяч 900 рубле конфисковали в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.