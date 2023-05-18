Заведующая кардиспансером Татьяна Зимина стала Заслуженным врачом России

Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

Заведующая кардиологическим отделением №1 Брянского областного кардиологического диспансера Татьяна Зимина получила почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщают в департаменте здравоохранения Брянской области.

В сфере здравоохранения доктор Зимина трудится 32 года. Он прошла профессиональный путь от простой медсестры до заведующей отделением. В 1992 году Татьяна Зимина окончила Смоленский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», после проходила одногодичную интернатуру в Брянской областной больнице №1.

В областном кардиспансере она работает с 1993 года , с 2008 года трудится в должности заведующей кардиологического отделения №1. доктор зарекомендовала себя как профессионал высокого уровня, который в своей работе использует современные методы диагностики и лечения кардиологических заболеваний, и постоянно расширяющим свой врачебный кругозор. Татьяна Зимина имеет высшую квалификационную категорию по специальности «кардиология», активно передает опыт опытом молодым коллегам.

Под руководством Татьяны Николаевны кардиологическое отделение №1 стало одним из ведущих в регионе. Здесь оказывают экстренную неотложную помощь пациентам с заболеваниями кардиологического профиля. В отделении используют как стандартные методы диагностики, так и современные. Татьяна Зимина выступает на врачебных конференциях с докладами, участвует в работе научного общества кардиологов, Российского кардиологического общества, а также помогает подготавливать медицинских специалистов по профильным программам.

Татьяна Зимина за вклад в развитие здравоохранения, профессионализм и многолетний добросовестный труд награждена грамотой Министерства здравоохранения и социального развития РФ, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».