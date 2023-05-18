В России растет объем детских выплат

Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

С начала года число клиентов, получающих единое детское пособие только на карты ВТБ, превысило 50 тысяч человек, а с учетом всех видов детских социальных выплат – более 200 тысяч семей. Общая сумма перечисленных государством средств за четыре месяца года составила 13 млрд рублей, что на 33% выше аналогичного периода прошлого года.

Основными получателями детских выплат являются женщины 25-45 лет, их доля составляет около 88%. В среднем ежемесячно по картам «Мир», на которые приходят детские пособия, они тратят 20,5 тысячи рублей. При этом к концу месяца на их счетах в качестве собственных средств в среднем остается около 105 тысяч рублей.

Каждый третий получатель детских выплат проживает в Центральном федеральном округе (31%), в основном в Москве и Московской области, каждый пятый – в Приволжском (19%), где превалируют клиенты из Пермского края и Самарской области. Ещё 15% семей – из Сибири, преимущественно из Иркутской и Новосибирской областей.

Мы активно поддерживаем социальные инициативы государства, а также работаем над собственными программами помощи для семей с детьми. Суммарно на эти цели банк уже направил свыше 3 млрд рублей. Мы существенно упрощаем процесс оформления заявлений на их получение на портале «Госуслуг» и ускоряем распоряжение материнским капиталом, – комментирует Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.