В брянском поселке Белые Берега поезд сбил мотоцикл

Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В брянском поселке Белые Берега на железнодорожном переезде поезд сбил мотоцикл. ДТП произошло в среду. 17 мая, около десяти часов вечера. На месте автоинспекторы установили, что при столкновении с поездом значительные повреждения получил мотоцикл. Его водитель с места ДТП скрылся. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Мотоциклиста нашли и доставили в подразделение ГИБДД. С места ДТП скрылся 25-летний водитель мотоцикла ИЖ-Юпитер без регистрационных знаков. Он рассказал, что управляя мотоциклом и при этом перевозил двух пассажирок. На железнодорожном переезде при закрытом шлагбауме выехал на тротуар, чтобы объехать переезд, но съехал с тротуара. Мотоцикл застрял на железнодорожных путях. Увидев приближающийся поезд, мотоциклист и пассажирки оставили мотоцикл.

- На момент задержания водитель мотоцикла трезв, водительское удостоверение никогда не получал, купленный в апреле мотоцикл на регистрационный учет в ГИБДД не поставил, управлял без мотошлема, также перевозил пассажирок без мотошлема, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску.

На мотоциклиста составили протоколы. Ему грозят не только штрафы в сумме больше 22 тысяч рублей, но и административный арест по решению суда.