Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области завели уголовное дело из-за халатности в обеспечении льготников лекарствами. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, с 1 января этого года по настоящее время представители руководства департамента здравоохранения Брянской области точно зная об острой и экстренной необходимости обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания льготных категорий граждан, в том числе детей-инвалидов, не приняли должных мер по их приобретению. Хотя на эти цели выделили 1,9 миллиарда рублей.

Преступление выявлено прокуратурой Брянской области.

- Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», - говорят в надзорном ведомстве. - Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

А следователи со своей стороны проводят комплекс следственных и процессуальных действий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.