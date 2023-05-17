Фото: Иван СИЛЬЧЕНКО.

В Брянской области черный аист вновь занял свое гнездо. Редкую птицу заметил еще два года назад на территории Неруссо-Деснянского полесья брянский натуралист и фотограф Иван Сильченко. Гнездо пернатого находится Щегловском участковом лесничестве. Этот участок был отведён в рубку лесного выдела в соответствии с проектом освоения лесов ГУ БО «Навлинское лесничество». Об этом сообщают сотрудник заповедника «Брянский лес».

- В 2022 году в нем поднялись на крыло три птенца, - говорят в заповеднике «Брянский лес». - И это была большая радость! В этом году по просьбе наших специалистов Иван Владимирович проверил гнездо в начале мая. И что же? Оно снова занято черным аистом!

Иван Сильченко сфотографировал птицу с помощью длиннофокусного телеобъектива на безопасном удалении от гнезда, что исключило беспокойство аиста.