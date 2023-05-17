Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брасовской райбольнице появился аппарат для реанимации новорожденных. Реанимационную систему для интенсивной терапии новорожденных установили в родильном отделении. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Аппарат предназначен для для проведения реанимационных мероприятий, лечения и выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных. Его применение позволит сократить сроки лечения и выхаживания новорожденных, снизить процент заболеваний и осложнений, связанных с желтухой. Данная система также может использоваться в качестве основного или дополнительного источника тепла, для проведения дыхательной терапии без интубации, для лечения гипербилирубинемии.

Медицинское оборудование приобрели в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».