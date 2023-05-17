В Брянске 26-летнего наркокурьера из Узбекистана отправили в колонию. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и значительном размерах». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в январе прошлого года житель Узбекистана в составе преступной группы с помощью «закладок» распространял наркотики бесконтактным способом в Бежицком районе Брянска и в Брянском районе. В виде вознаграждения он получал часть наркотического средства. Его остановили правоохранители. Из незаконного оборота изъяли больше 190 граммов героина.

- Наркокурьера приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима