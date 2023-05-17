Брянский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ»: польза и вред от ранних овощей и фруктов

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Продолжительная зима существенно истощает запасы витаминов в организме человека, а первая плодоовощная продукция всегда выглядят на прилавках очень соблазнительно, что подталкивает потребителя к ее приобретению. В умеренном количестве эти продукты полезны, они разнообразят рацион и расширят границы вкуса, решат проблемы с пищеварением. Однако ранние фрукты и овощи это не только полезные вещества, но и потенциальная опасность, возможность отравления содержащимися в них токсичными веществами: нитратами, пестицидами и другими химическими соединениями.

Любому растению для роста и плодоношения нужен азот, причем в соединении с кислородом (нитратная форма NO3-) или водородом (аммонийная форма NH4+). Нитратный азот есть во всех почвах, и корни растений поглощают его в первую очередь. Азот необходим для биосинтеза белков и нуклеиновых кислот, содержащихся в плодоовощной продукции. Поэтому безнитратных продуктов в природе не бывает. А это значит, что в небольших количествах органические нитраты усваиваются организмом человека, превращаясь в белок. В климатических условиях умеренных широт России ранние овощи и фрукты выращиваются в теплицах и получают искусственный свет и тепло. Для их ускоренного созревания хозяйства используют удобрения и стимулирующие рост вещества. К сожалению, это влияет не только на вкус продукта. Многие из веществ в той или иной концентрации могут нанести вред здоровью человека. Основными мерами профилактики накопления нитратов в овощах и фруктах в процессе их выращивания являются внесение умеренных доз азотных удобрений, в том числе органических (перегной) и неорганических (азот в аммонийной форме), соблюдение сроков их внесения, своевременная уборка овощей. Для снижения количества нитратов в плодоовощной продукции при употреблении ее в пищу следует соблюдать некоторые правила: механическая очистка и тщательное промывание овощей и фруктов; зелень (петрушка, укроп, салат) перед употреблением на некоторое время необходимо поместить в воду; кабачки, капусту, тыкву и другие овощи перед приготовлением рекомендуется залить теплой водой, выдерживая по 5–10 мин. Бланширование, тушение и жаренье так же приводит к снижению количества нитратов. Брянская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводит лабораторные исследования продукции растительного происхождения с целью выявления превышения в ней допустимого уровня содержания нитратов, нитритов, тяжелых металлов и пестицидов в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

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