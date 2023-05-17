Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Строкина строят дом на 152 квартиры. Шестнадцатиэтажный дом строят на старом аэропорте. Подрядчик из Белоруссии приступил к работам в марте прошлого года. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Работы идут по графику. В самой высотке будут две секции, в каждой - по два лифта. В доме полностью готова кровля, сантехнические работы выполнены на 70%, электромонтажные - на 60%. Больше чем на 90% оштукатурили места общего пользования, квартиры в обеих секциях - на 70% и 90% соответственно. Также продолжают утеплять лестницы и балконы, красить потолки в подъездах, зашивку коммуникаций, устраивать квартирные перегородки. В процессе - монтаж вентилируемого фасада. Ежедневно на объекте трудятся, в зависимости от поставленных задач, от 50 человек.

Школу здесь не удалось разместить, из-за нехватки площади.

- Белорусы предложили лучшие условия среди остальных застройщиков: цена на жилье, его количество, а также передача 25% помещений детям-сиротам — 38 квартир из 152. Ремонт в них будет сделан «под ключ», - говорят в мэрии города.- Остальные 114 квартир предназначены для коммерческой продажи.