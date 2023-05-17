Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянской Ржанице 15-летний школьник угодил под колеса иномарки. ДТП произошло 16 мая в восьмом часу утра на улице Горького. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «Шкода Октавиа» ехал со стороны поселка Небольсинский и сбил 15-летнего мальчика на велосипеде «Стелс». Школьник ехал по левой обочине дороги в попутном направлении. Но внезапно решил переехать на правую часть дороги.

- В ДТП подросток получил сотрясение головного мозга, ушиб колена и левого плеча, - говорят в Госавтоинспекции. – Парня госпитализировали.