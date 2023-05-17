В брянском Погаре на пожаре в жилом доме погиб 77-летний мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском Погаре во время пожара в жилом доме погиб 77-летний мужчина. Сигнал о возгорании на улице Воинов - Интернационалистов на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 16 мая в десятом часу вечера. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

На место выезжали пожарно-спасательные раячеты на двух пожарных машинах. Установили, что горит двухквартирный жилой дом.

- В 21:54 пожар удалось локализовать, - говорят в МЧС. – В 21:47- потушили полностью. С огнем боролись с помощью одного пожарного ручного ствола и одного звена газодымозащитной службы. Причину возгорания устанавливают.