В брянском селе Кистер простились с военнослужащим Александром Филипповым

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В брянском селе Кистер 16 мая простились с военнослужащим Александром Филипповым. Бойца похоронили на Волновском кладбище, недалеко от родительского дома, со всеми почестями.

- Тело доставили сегодня ночью, - сообщила «КП-Брянск» знакомая семьи погибшего военнослужащего. – Похоронили его со всеми почестями, как того заслуживает настоящий герой. Военный оркестр сопровождал траурную процессию. Родителям в торжественной обстановке передали российский флаг в сложенном виде. Их благодарили за сына.

В последний путь бойца провожали представители районной администрации, родственники, военнослужащие, знакомые, односельчане. Александра Филиппова посмертно представили к ордену Мужества.

Напомним, уроженец села Кистер Погарского района Александр Филиппов погиб во время спецоперации на Украине 29 апреля. Он получил смертельное ранение в голову. У бойца остался 13-летний сын Костя.