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НовостиПроисшествия16 мая 2023 12:11

Брянца оштрафовали на 1 500 рублей за изображение нацистской символики в соцсети

Позже пользователь удалил свою страницу
Надежда ПЕТРУНИНА

Брянца оштрафовали на 1 500 рублей за изображение нацистской символики в соцсети. Он стал фигурантом административного дела по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Молодой человек на своей странице ВКонтакте, находящейся в открытом доступе, разместил изображения с нацистской символикой. Позже он удалил страницу из соцсети.

- С учетом признания молодым человеком своей вины, суд вынес ему административное наказание – штраф в 1 500 рублей, - говорят в объединенной пресс-службе судов Брянской области.

Постановление в законную силу не вступило.