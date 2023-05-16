В Брянске арестовали бывшую главу отдела закупок лекарств онкодиспансера

В Брянске арестовали бывшую главу отдела закупок лекарств областного онкодиспансера. Женщину заключили под стражу до 10 июля. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

По версии следователей, бывшее должностное лицо обвиняют в получении через посредника, представляющего интересы фармацевтической компании, взятки не меньше 300 тысяч рублей. Денежное вознаграждение предназначалось за обеспечение заключения прямых договоров поставок лекарственных препаратов без проведения торгов.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области вместе с региональным УМВД. Постановление суда в законную силу не вступило.