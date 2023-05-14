В Брянске 12-летний мальчик угодил под колеса иномарки. ДТП произошло 13 мая в седьмом часу вечера в районе дома №62 по улице Володарского. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 41-летний водитель на автомобиле «Хендай Сорлярис» ехал по улице Дмитрова со стороны улицы Пушкина в сторону улицы Володарского. Он сбил 12-летнего школьника на велосипеде «Стелс». Мальчик ехал с прилегающей территории стадиона «Красных партизан».

- В ДТП ребенок получил травму живота, - говорят в Госавтоинспекции. – Мальчика госпитализировали.