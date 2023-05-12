Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянские дорожники за неделю «залатали» ямки на площади 1,3 тысячи квадратных метров. Работы проводили несколькими способами, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ямки ликвидировали на асфальтовом полотне на улицах Чернышевского, Комарова, Унечской, Полесской, 22 Съезда КПСС, переулке 7-го Ноября, проездах по улице Брянского Фронта ямы асфальтировались с применением горячего асфальта. Их площадь составила 766 квадратных метров метров. На участке от улицы Белорусской до железнодорожногомоста через реку Снежеть в Фокинском районе дорожники восстановили изношенное покрытие проезжей части на площади 315 квадратных метров. Также для ликвидации ямочности использовалась установка «Белта», с ее помощью заделали дефекты полотна на площади 310 квадратных метров.

На следующей неделе ямочный ресмонт продолжат на улицах Луначарского, проездах по улице Красноармейской, Западной, МЮД, 17 Сентября, переулке Литвинова, Менжинского и окружных улицах, Тельмана, Рылеевском путепроводе, улицах в Большом Полпино и