Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске бывшего главврача городской больницы №1 осудили за взяточничество. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием и судом установили, что главный врач лечебного учреждения больше трех лет с февраля 2018 года вместе с заведующей аптекой больницы получил от предпринимателя взятку больше двух миллионов 700 тысяч рублей.

Денежное вознаграждение предприниматель дал за продолжение договорных отношений по поставке медицинских товаров в больницу и своевременную оплату поставок.

Преступление выявили оперативные сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области вместе с сотрудниками регионального УФСБ России.

- Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы, - говорят в Следственном комитете. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строго режима. Его также оштрафовали на пять миллионов 470 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Кстати, раньше бывшую заведующую аптекой городской больницы приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. А еще оштрафовали на шесть миллионов рублей и запретилина три года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в учреждениях и организациях здравоохранения.

Предпринимателя, передававшего взятки, также раньше оштрафовали