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НовостиПроисшествия12 мая 2023 6:42

В Брянске при столкновении двух легковушек пострадали два человека

ДТП произошло на улице Федюнинского
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске при столкновении двух легковушек пострадали два человека. ДТП произошло 11 мая около половины второго дня на улице Федюнинского. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 62-летняя автомобилистка за рулем «Рено Аркана» ехала по улице Федюнинского со стороны улицы Бежицкой. Поворачивая налево, он врезалась в автомобиль «ВАЗ-21102», которым управлял 28 летний водитель.

- В ДТП 36-летний пассажир «ВАЗ» и водитель иномарки получили легкие травмы, - говорят в Госавтоинспекции. – Им назначили лечение и отпустили домой.