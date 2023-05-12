Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Фокинском районе Брянска потушили пожар в квартире. Пострадал один человек. Его с признаками отравления продуктами горения доставили в больницу. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В пятницу, 12 мая, в 8:20 утра на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил сигнал о возгорании на улице Белорусской. На место выезжали пожарно-спасательные расчеты на трех пожарных машинах. Установили, что горит квартира в многоквартирном жилом доме.

- В 08:34 пожар локализовали, в 08:42-потушили полностью, - говорят в МЧС. – С огнем боролись с помощью одного пожарного ручного ствола и двух звеньев газодымозащитной службы. Причину пожара устанавливают.