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НовостиПроисшествия12 мая 2023 6:19

В Фокинском районе Брянска потушили пожар в квартире

Пострадавшего с признаками отравления гарью доставили в больницу
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Фокинском районе Брянска потушили пожар в квартире. Пострадал один человек. Его с признаками отравления продуктами горения доставили в больницу. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В пятницу, 12 мая, в 8:20 утра на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил сигнал о возгорании на улице Белорусской. На место выезжали пожарно-спасательные расчеты на трех пожарных машинах. Установили, что горит квартира в многоквартирном жилом доме.

- В 08:34 пожар локализовали, в 08:42-потушили полностью, - говорят в МЧС. – С огнем боролись с помощью одного пожарного ручного ствола и двух звеньев газодымозащитной службы. Причину пожара устанавливают.