Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске «Фронтовая бригада» поздравила ветеранов с Днем Победы. В преддверии праздника волонтеры в сфере культуры Региона приняли участие в акции. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Концерт организовали во дворах домов, где проживают ветераны ветераны Великой Отечественной войны Рива Лейбовна Владовская и Николай Васильевич Кирюхин. В их честь прозвучали стихи и песни военных лет, исполнили танцевальные номера хореографический коллектив «Стрекоза», народный фольклорный ансамбль «Макоша».

Ветеранов тепло поздравили с приближающимся днем Победы, пожелали силы и здоровья.