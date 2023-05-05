В Клинцовском районе прокуратура потребовала привести в порядок памятник участникам войны

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Клинцовском районе прокуратура потребовала привести в порядок памятник участникам Великой Отечественной войны.Ведомство провело проверку. Он находился в ненадлежащем состоянии. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установлено, что расположенный на территории Рожновского сельского поселения в селе Ущерпье Клинцовского района памятник погибшим односельчанам в Великой Отечественной войне находится в неудовлетворительном состоянии, - рассказали в прокуратуре. - Выявленные повреждения обусловлены отсутствием необходимого ухода и ремонта.

Главе сельского поселения внесли представление. Администрация провела ремонт памятника. Все указанные недостатки устранили.