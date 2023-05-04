3аместителя главврача Новозыбковской ЦРБ оштрафовали на 20 тысяч рублей

Заместителя главврача Новозыбковской ЦРБ оштрафовали на 20 тысяч рублей. В четырех фельдшерско-акушерских пунктах не было необходимого оборудования. Это выяснили о время прокурорской проверки, сообщают в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В четырех фельдшерско-акушерских пунктах не было необходимого медицинского оборудования: автоматического дефибриллятора, тонометра для измерения артериального давления у детей, носилок и другого.

Главврачу Ноовзыбковской ЦРБ внесли представление и потребовали оснастить фельдшерско-акушерские пункты в соответствии с требованиями стандарта.

- После прокурорской проверки заместителя главного врача оштрафовали на 20 тысяч рублей, - говорят в прокуратуре. - Фактическое устранение нарушений контролируется.