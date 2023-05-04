Брянец набросился с кулаками и оскорблениями на автоинспектора

В Новозыбковскм районе местный житель набросился с кулаками и оскорблениями на автоинспектора. 22-летний автомобилист стал фигурантом уголовного дела по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Установили, что 22-летний водитель ехал на автомобиле. Он нарушил правила дорожного движения, из-за чего его остановили сотрудники ГИБДД. Молодой человек оскорбил автоинспектора нецензурными словами, а после дважды ударил его кулаком.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Подсудимого оштрафовали на 100 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.