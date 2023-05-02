Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске задержали еще одного подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью. 45-летний житель Смоленской области, являющийся там членом участковой избирательной комиссии, и 44-летняя жительница Брянска стали фигурантом уголовного дела. Их обвиняют в незаконном предпринимательстве и мошенничестве организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Установили причастность к мошенничеству еще одного участника организованной банды - 46-летнего супруга обвиняемой. Предварительной установили, что фигуранты уголовного дела с 2014 по 2022 годы обманывали людей, в том числе малообеспеченных и пожилых, относительно низкой годовой процентной ставкой по займу. Мошенники выдавали им деньги под залог недвижимости. А так как заемщики не могли погасить задолженность, злоумышленники обращали взыскание на предмет залога. Часть недвижимости, являвшейся в том числе единственным жильем заемщиков, фигуранты брали себе в собственность.

Таким образом они обманули 30 жителей Брянской области. Ущерб исчисляется десятками миллионов рублей.

- Задержанному предъявили обвинение в серии мошенничеств, - говорят в Следственном комитете. – Фигуранта заключил под стражу.