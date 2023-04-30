Фото: Клинцовская городская администрация.

Брянский военнослужащий Роман Лебедев погиб во время спецоперации на Украине. Жизнь нашего земляка оборвалась в 36 лет. Об этом сообщают в Клинцовской городской администрации.

Роман Лебедев родился в Клинцах 17 июня 1986 года. Он окончил девять классов школы №2. А в 2004 году - профессиональное училище №4. С 30 июня 2004 года по 22 июня 2006 года проходил службу по призыву.

Роман Валерьевич участвовал в специальной военной операции на Украине. В 2022 году за мужество и отвагу проявленные при исполнении воинского долга награжден медалью «За отвагу». Представлен к награждению орденом Мужества посмертно.

О дате прощания с героем сообщат позже.

Напомним, стало известно о гибели во время спецоперации на Украине нашего земляка Сергея Литвинцева.