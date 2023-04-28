Житель Дятьковского района укусил за руку полицейского. 35-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

В суде установили, что пьяный фигурант шел домой и по пути вступил в словесную перебранку с месиной жительницей. Она вызвала полицию. Правоохранители предложили мужчине пройти с ними в автомобиль для объяснений. Дебошир стал оскорблять полицейского и при попытке его остановить укусил правоохранителя за кисть руки.

На суде мужчина полностью признал свою вину.

- Суд приговорил виновного к оному году и шести месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год, - говорят в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. - Приговор в законную силу не вступил.