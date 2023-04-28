Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 70-летнюю Валентину Рыжанок. Женщина пропала в селе Верещаки Новозыбковского района. С 19 апреля ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза зеленые. Была одета в серую вязаную безрукавку, серую кофту, серые гетры, галоши.

- Женщина нуждается в медицинской помощи, - говорят волонтеры.

Всех, кто что-либо знает о Валентине Рыжанок, просят сообщать по телефонам: 8 (800) – 700-54-52 или 112.