В Навлинском районе в реке под автомобильным мостом нашли труп неизвестного мужчины

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Навлинском районе в реке Навля под автомобильным мостом нашли труп неизвестного мужчины. Мост находится на 407 километре трассы М-3 «Украина». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

На теле были различные повреждения. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку». Они выехали на место происшествия, осмотрели и изъяли значимые для расследования следы, предметы. Назначили судебные экспертизы для установления личности мужчины и причины его гибели.

- Расследование преступления находится на контроле в следственном управлении, - говорят в Следственном комитете.