Фото: сриншот видео УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Выгоничском районе водитель легковушки при обгоне врезался в скутер. ДТП произошло 21 апреля около 11 часов утра. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля «Ауди» ехал со стороны Выгонич в направлении села Лопушь. Пытаясь обогнать скутер под управлением 62-летнего мужчины, двигавшийся попутно, автомобилист врезался в него.

- В ДТП водитель скутера получил различные травмы. – говорят в Госавтоинспекции. – Ему сейчас оказывают помощь медики.

По словам водителя автомобиля, задние указатели поворотов на скутере не работали. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают.