Брянец в ссоре зарезал знакомого

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Карачевском районе мужчина в ссоре зарезал знакомого. 29-летний житель села Бошино стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно установили, что днем 6 апреля он был в гостях у своей знакомой и ее сожителя в доме по улице Зеленой. Меду мужчинами вспыхнула ссора. В гневе подозреваемый схватил нож и ударил им сожителя знакомой в грудь и спину.

Потерпевший в тот же день умер в больнице.

Следователи осмотрели место происшествия, назначил судебные экспертизы.

- Подозреваемого задержали и заключили под стражу, - говорят в Следственном Комитете. - Мужчине предъявили обвинение.