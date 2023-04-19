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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 7:45

В Брянске в ДТП на Авиационной пострадал мотоциклист

Мужчина повредил связки на левой ноге
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске в ДТП на Авиационной пострадал мотоциклист. ДТП произошло во вторник, 18 апреля, около девяти часов вечера. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ 21093 ехал в крайней левой полосе со стороны улицы Романа Брянского в направлении улицы Крахмалева. Он стал перестраиваться в среднюю полосу и помешал движению 31-летниего водителя мотоцикла «Сузуки». Он экстренно притормозил, но упал с мотоцикла и врезался в автомобиль ВАЗ.

- В ДТП водитель мотоцикла получил повреждение связок на левой ноге, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустил домой.