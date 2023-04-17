Фото: Марины КУЗНЕЧЕНКОВОЙ, vk.com.

В Брянске простятся с погибшим во время спецоперации на Украине Сергеем Кузнеченковым. Жизнь нашего земляка оборвалась 30 сентября 2022 года . Траурная церемония состоится во вторник, 18 апреля, в храме Георгия Победоносца в Володарском районе с 11 до 13 часов. Об этом сообщает родственница героя ВКотнакте в одной из групп.

Сергей погиб на Красно-Лиманском направлении. Его тело передали родственникам только сейчас. Бойца наградят орденом Мужества посмертно.

- Его все знали как светлого, доброго, честного, безотказного и неконфликтного человека, -пишет ВКонтакте его родственница. - Он навсегда останется в сердцах родных и друзей.