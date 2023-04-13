Фото: "Маяк32".

В брянском Новозыбкове матери погибшего в спецоперации на Украине Сергея .Трублинского передали орден Мужества. Военнослужащего посмертно удостоили награды в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает издание «Маяя32».

Сергей Трублинский служил в мотострелковых войсках. Он ушел воевать добровольцем. В сентябре прошлого года решил продолжить службу по контракту. Похоронили бойца 15 декабря прошлого года.

Орден Мужества матери героя передали глава Новозыбковского городского округа Александр Щипакин, глава горадминистрации Александр Грек и заместитель военкома комиссариата Новозыбковского городского округа, города Злынки, Злынковского и Климовского районов Артур Радунцев.