Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском Новозыбкове на пожаре в доме погибли двое мужчин. Сигнал о возгорании на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил в понедельник, 10 апреля, около половины седьмого утра. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

К месту выезжали пожарно-спасательные расчеты на двух пожарных машинах. Установили, что горит жилой дом.

- В 06:55 пожар локализовали, - говорят в МЧС. – В 06:57 потушили полностью. С огнем боролись два пожарных ручных ствола и одно звено газодымозащитной службы. Причину возгорания устанавливают.