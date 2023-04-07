В Брянске осудят иностранца за обман пожилых людей. 22-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Бярнскойо бласти.

В суде установили, что 15 сентября прошлого года мужчина приехал в Фокинский район Брянска. Его сообщники обманывали пожилых людей, сообщая им о необходимости освобождения родственников, якобы попавших в ДТП, от уголовной ответственности. Таким образом фигурант обогатился на 750 тысяч рублей.

Часть денег он успел перевести сообщникам. После его задержали правоохранители.

- Суд приговорил виновного к четырем годам колонии общего режима, - говорят в прокуратуре. – Кроме того, его обязали возместить ущерб, причиненный пострадавшим.

Приговор в законную силу не вступил.