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НовостиОбщество7 апреля 2023 8:44

В Брянской области ищут 39-летнюю Юлию Климко

Женщина 6 апреля ушла из дома в неизвестном направлении
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 39-летнюю Юлию Климко. Женщина в Брянске 6 апреля ушла из дома в неизвестном направлении. С этого дня ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 162 сантиметра, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Была одета в красное драповое пальто, сапоги вишневого цвета, шляпу вишневого цвета. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-то знает о Юлии Климко, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.