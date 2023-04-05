В брянском Сельцо главного бухгалтера больницы осудят за взятку. 63-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, женщина с июля 2017 по январь 2021 года получила от индивидуального предпринимателя взятку 349,7 тысячи рублей. Деньги ей передали за организацию своевременной оплаты Сельцовской больницей заключенных с ним контрактов на поставку различных изделий медицинского назначения.

- Дело передали на рассмотрение в Сельцовский городской суд, - говорят в прокуратуре.