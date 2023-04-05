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НовостиОбщество5 апреля 2023 9:35

Скончался отец заместителя брянского губернатора Татьяны Кулешовой Владимир Струнин

Ветеран лесного хозяйства умер на 80-м году жизни
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Из архива Татьяны Кулешовой.

Фото: Из архива Татьяны Кулешовой.

Скончался отец заместителя брянского губернатора Татьяны Кулешовой Владимир Струнин. Ветеран лесного хозяйства Брянской области умер 4 апреля на 80-м году жизни. Об этом сообщают в управлении лесами Брянской области.

Около 20 лет жизни Владимир Борисович посвятил лесному хозяйству. За профессионализм и личные качества его уважали коллеги. Его отличали человечность, интеллигентность, жизнелюбие и оптимизм. Владимир Борисович прожил яркую жизнь, имел активную позицию.

Светлая память о нем сохранится в сердцах бывших коллег и родных людей.