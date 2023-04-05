Остаточные количества антибиотиков группы хинолонов обнаружили специалисты Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в пищевых продуктах

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Применение антибиотиков в животноводстве и ветеринарии является распространенной практикой. Однако их использование зачастую носит бесконтрольный характер и может привести к контаминации пищевых продуктов животного происхождения лекарственными препаратами, например, хинолонами.

Согласно положениям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» непереработанное продовольственное (пищевое) сырье животного происхождения должно быть получено от здоровых продуктивных животных только по истечении сроков выведения из организма лекарственных средств для ветеринарного применения, в том числе хинолонов.

Хинолоны — синтетические антимикробные препараты, оказывающие бактерицидное действие. Они применяются для лечения животных и птиц от различных бактериальных заболеваний. При правильном использовании и соблюдении сроков выдержки животных перед забоем большинство этих веществ выводятся из организма и не сохраняется в тканях. При нарушении режима профилактики и лечения, а также в результате несоблюдения времени выдержки животных перед убоем до полного вывода остатков антибиотиков из организма, хинолоны могут попадать в пищевые продукты животного происхождения. Их присутствие в продовольственном сырье способно оказать негативное влияние на организм человека, например, привести к развитию аллергических реакций и возникновению дисбаланса кишечника.

С начала текущего года специалистами химико-токсикологического отдела Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в 9 пробах пищевой продукции (молоко и молочные продукты – 6, мясная продукция – 1, мясо птицы – 2) методом жидкостной хромато-масс-спектрометрии (ВЭЖХ-МС/МС) обнаружены антибиотики группы хинолонов.

Использование современного оборудования, такого как модульная масс-спектрометрическая система QTrap 6500+, позволяет специалистам лаборатории с высокой точностью определять содержание остаточных количеств хинолонов в пищевых продуктах и продовольственном сырье. Исследования пищевой продукции проводятся как в ходе совместной работы с Управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям для исключения нахождения в обороте пищевых продуктов, не соответствующих требованиям качества и безопасности, так и в рамках оказания возмездных услуг.