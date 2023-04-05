Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске трехлетняя девочка угодила под колеса иномарки. ДТП произошло во вторник, 4 апреля, около восьми вечера на улице Орловской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» ехал по двору и сбил трехлетнюю девочку. Ребенок внезапно выбежал на внутридворовую дорогу из-за припаркованных вдоль детской площадки машин. Девочка ударилась о переднее левое крыло автомобиля «Ниссан Кашкай».

Мать не ожидала такого действия от ребенка и не успела остановить девочку.

- Девочку с переломом левой ноги доставили в больницу, - говорят в Госавтоинспекции. – На верхней одежде ребенка были фабричные световозвращающие элементы - полоски на брюках и задней части комбинезона в области спины.