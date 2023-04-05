В брянском Новозыбкове бродячая собака напала на девочку. После обращения прокуратура провела проверку, сообщают в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Выяснил, что 30 октября прошлого года бродячая собака укусила ребенка, гулявшего во дворе много квартирного жилого дома. Девочка получила раны бедра. Ее доставили в местную больницу.

Кроме того, ребенок перенес стресс и неоднократные уколы от бешенства.

- В целях защиты прав несовершеннолетней прокуратура предъявила в суд исковое заявление к Новозыбковской городской администрации о взыскании компенсации морального вреда, - говорят в прокуратуре. - Исковое заявление находится на рассмотрении.