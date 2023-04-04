В Брянской области ВСУ обстреляли село Алешковичи

В Суземском районе во вторник,4 апреля, ВСУ обстреляли село Алешковичи. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

В результате артиллерийского обстрела повреждена крыша частного домовладения, - рассказал глава региона. - Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, украинские беспилотники дважды атаковали Севский район. Первый снаряд с беспилотника попал в здание военкома, второй боеприпас разорвался рядом со зданием полиции.