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НовостиПроисшествия31 марта 2023 7:32

В брянском Почепе пятилетняя девочка угодила под колеса иномарки

Ребенок внезапно вышел на дорогу из-за припаркованного автомобиля
Надежда ПЕТРУНИНА

В брянском Почепе пятилетняя девочка угодила под колеса иномарки. ДТП произошло 30 марта в двенадцатом часу дня на улице Первомайской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал по улице Ленина в сторону площади Октябрьской. Он сбил пятилетнюю девочку, внезапно вышедшую из-за припаркованного автомобиля на дорогу.

- В ДТП ребенок получили перелом правой ноги, - говорят в Госавтоинспекции. – Девочку госпитализировали.