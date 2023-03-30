Замгубернатора Николай Симоненко оценил сторительство Славянского моста в Брянске

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Замгубернатора Николай Симоненко оценил строительство Славянского моста в Брянске. Вместе с ним 29 марта на объекте побывал первый заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Строители выполняют работу, хотя из-за подъема воды технику пришлось вывести из русла. На верхней части моста устраивают защитный слой, делают бетонную стяжку по арматурной сетке и оклеечной гидроизоляции.

В минувшие выходные подрядчик уже завершил работы на опоре № 7 — одной из трех русловых.

Николай Кириллович напомнил подрядчику о темпах работ. Ведь с 1 апреля подрядная организация начнет получать штрафы за каждый день просрочки из-за невыполнения условий контракта.