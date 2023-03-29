Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянском районе в пьяной ссоре муж до смерти забил жену. 47-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно установили, что днем 11 марта пьяный мужчина был у себя дома по проезду Дачному в деревне Ивановка. Между ним и его женой вспыхнула сора. В гневе мужчина набросился на жену и бил ее по телу и голове. Женщина умерла на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы.

- Подозреваемого задержали, - говорят в Следственном Комитете. – Ему предъявили обвинение.