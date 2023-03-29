Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске большая вода затопила два жилых дома. Две семьи, эвакуированные с затопленных участков, находятся в пунктах временного размещения. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

По информации на 10 часов утра 29 марта, в областном центре подтоплены два жилых дома, 56 придомовых и семь садовых участков.

Большая вода накрыла семь придомовых участков в Володарском районе, 18 участков и один дом №43 на улице Самарской, 21 участок и один дом на улице Некрасова в Радице-Крыловке, 10 участков в Советском районе, семь участков СНТ также в Советском районе.

- На подтопленных территориях в поселке Радица-Крыловка ведут работу по обеспечению жизнедеятельности населения, организовано круглосуточное дежурство служб, - говорят в мэрии города. - Работают перевозочные бригады, в составе которых городские спасатели и брянское казачество.

Единая дежурно-диспетчерская служба города и оперативные группы мониторят обстановку в Брянске.