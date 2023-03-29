Брянцев 29 марта предупреждают о выходе из берегов рек Болвы и Ипути

Фото: из архива пресс-службы Брянской городской администрации.

Брянцев предупреждают о выходе из берегов рек Болвы и Ипути. Днем 29 марта в Брянске уровень воды в реке Болве достигнет 623 сантиметров. А 29-30 марта из берегов в деревне Крутояр выйдет река Ипуть. В ней уровень воды поднимется до 400 сантиметров. Об этом предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Выход рек из берегов грозит затоплением жилых домов, приусадебных участков и участков автодорог. Местным жителям рекомендуют принять все необходимые меры безопасности, в том числе заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации.

- В случае необходимости обратиться за помощью можно по телефону - 01, с мобильного телефона – 101, - говорят в МЧС. - Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Брянской области - 8(4832)443- 000.