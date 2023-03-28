Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянском районе 49-летний мужчина зарезал ножом соседа. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно установили, что днем 23 марта мужчина находился в своем доме по улице Толвинской в деревне Толвинка Брянского района. Между ним и соседом вспыхнула ссора. Личная неприязнь подтолкнула мужчину схватить нож и не меньше девяти раз ударить им оппонента в грудь и спину. Потерпевший умер на месте происшествия.

Следователи осмотрели место преступления, нашли и изъяли следы преступления, назначили судебные экспертизы.

- Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве, - говорят в Следственном Комитете. – По решению суда мужчину заключили под стражу.